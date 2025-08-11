Форум «Многодетная Россия» собрал в Подмосковье детей, родителей и активистов
На сыроварне в деревне Селихово провели форум «Многодетная Россия», сообщили в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа. Мероприятие прошло при поддержке подмосковного правительства, организаций «Многодетные мамы» и «Отцы Подмосковья», областных и окружных общественных палат, Московской Митрополии.
«Спасибо всем, кто пришёл на наш праздник. Наши семьи в полном составе приняли участие в дискуссиях и различных активностях. Мамы и папы, в том числе участники СВО, обсудили актуальные вопросы поддержки многодетных семей, поделились опытом в воспитании малышей. А дети с удовольствием присоединились к мастер-классам», – рассказала руководитель Московской областной организации «Многодетные мамы» Марина Кондратович
За особые заслуги и вклад в развитие общественных организаций активных родителей отметили благодарностями Московской Митрополии. Юные исполнители и их родители показали присутствующим концерт.