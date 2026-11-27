27 ноября 2026, 14:13

оригинал Фото: istockphoto.com/Diy13

Мошенники начали использовать новую схему обмана граждан: они рассылают автомобилистам в мессенджере сообщение о том, что машина на парковке получила повреждение, и прикрепляют ссылку — якобы на подтверждающие происшествие фото и видео. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





На самом деле, нажав на ссылку, пользователь скачивает на своё устройство вредоносный файл, с помощью которого злоумышленники получают доступ к чужим личным данным.





«После этого мошенники начинают звонить своей жертве и, представляясь сотрудниками Центробанка, Минцифры и силовых ведомств, запугивают человека потерей денег и уголовным делом «за финансирование терроризма». Во избежание этого злоумышленники предлагают как можно скорее перевести все сбережения на некий «безопасный счёт» или обналичить и передать их курьеру», — говорится в сообщении.