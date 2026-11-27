В Волоколамске завершают реконструкцию «Семейной клиники»
«Семейную клинику» реконструируют в Волоколамске. Закончить работы планируется до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В настоящее время готовность объекта общей площадью 640 квадратных метров составляет 92%.
«В клинике обустроят кабинеты педиатра, терапевта, кардиолога-эндокринолога, оториноларинголога, офтальмолога, гинеколога, невролога и хирурга, а также оборудуют процедурную, предоперационную и перевязочную», — говорится в сообщении.Обновлённое медучреждение будет оказывать жителям высокотехнологичную помощь.
Ранее сообщалось, что в красногорском ЖК «Гранель Аникеевский» возведут многоквартирный дом со встроенной поликлиникой.