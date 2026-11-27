В Щёлкове поймали похитителя интернет-кабелей
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, воровавшего интернет-кабели в многоквартирном доме в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сообщение о том, что неизвестный проник на крышу здания и начал демонтировать линии связи, поступило из одного из домов по Талсинской улице.
«Росгвардейцы оперативно прибыли на вызов и выяснили, что мужчина пробрался в техническое помещение, чтобы срезать интернет-кабель. Оказалось, что злоумышленник ранее уже трижды совершал подобные кражи в этом доме», — говорится в сообщении.Похититель кабелей оказался 43-летним уроженцем Омской области. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в Балашихе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, попытавшего украсть из магазина семь бутылок дорогого алкоголя.