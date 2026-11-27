27 ноября 2026, 11:52

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, воровавшего интернет-кабели в многоквартирном доме в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сообщение о том, что неизвестный проник на крышу здания и начал демонтировать линии связи, поступило из одного из домов по Талсинской улице.





«Росгвардейцы оперативно прибыли на вызов и выяснили, что мужчина пробрался в техническое помещение, чтобы срезать интернет-кабель. Оказалось, что злоумышленник ранее уже трижды совершал подобные кражи в этом доме», — говорится в сообщении.