Футболисты из Дубны стали победителями Первенства Московской области

17 октября 2025, 14:58

Воспитанники спортивной школы «Дубна» 2012 и 2013 годов рождения стали заочными победителями Первенства Московской области по футболу.





Этот титул остался за ними не зависимо от итогов заключительных матчей, прошедших на стадионе «Волна».



«Сезон сложился удачно. Ребята много тренировались, мы даже проводили сборы для подготовки ко второму кругу. В первом круге мы выступили достойно, заняв второе место. Однако соперник потерял очки, и мы его догнали. Затем в личной встрече здесь, в Дубне, одержали победу со счетом 5:2. Это позволило нам выйти на первое место и досрочно стать чемпионами. Ребятам приятно, ведь они действительно старались и не пропускали тренировки. Каждый труд важен, особенно в спорте», — поделился тренер Александр Милькин.