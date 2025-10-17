Достижения.рф

Футболисты из Дубны стали победителями Первенства Московской области

Фото: Администрация Дубна г.о.

Воспитанники спортивной школы «Дубна» 2012 и 2013 годов рождения стали заочными победителями Первенства Московской области по футболу.



Этот титул остался за ними не зависимо от итогов заключительных матчей, прошедших на стадионе «Волна».

«Сезон сложился удачно. Ребята много тренировались, мы даже проводили сборы для подготовки ко второму кругу. В первом круге мы выступили достойно, заняв второе место. Однако соперник потерял очки, и мы его догнали. Затем в личной встрече здесь, в Дубне, одержали победу со счетом 5:2. Это позволило нам выйти на первое место и досрочно стать чемпионами. Ребятам приятно, ведь они действительно старались и не пропускали тренировки. Каждый труд важен, особенно в спорте», — поделился тренер Александр Милькин.
В финале команды спортивной школы «Дубна» встретились с соперниками из СК «Медвежьи Озёра». Первый матч среди игроков 2013 года рождения завершился со счетом 2:3 в пользу гостей, тогда как второй матч среди спортсменов 2012 года рождения закончился с разгромным счетом 13:1 в пользу Дубны. Теперь ребята завершают сезон уличных тренировок и переходят к занятиям мини-футболом, готовясь к предстоящему первенству области и футзалу.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что это город не только выдающихся ученых, но и высококлассных спортсменов. В Дубне много известных воднолыжников, самбистов и бегунов, а также людей, преданных спорту. Тихомиров пообещал продолжать работу над созданием спортивной инфраструктуры для детей. В этом году новая спортивная площадка уже появилась на территории гимназии №3, и ее с нетерпением ждали не только ученики и преподаватели физической культуры, но и жители окрестных домов.
Анастасия Хохлова

