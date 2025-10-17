Футболисты из Дубны стали победителями Первенства Московской области
Воспитанники спортивной школы «Дубна» 2012 и 2013 годов рождения стали заочными победителями Первенства Московской области по футболу.
Этот титул остался за ними не зависимо от итогов заключительных матчей, прошедших на стадионе «Волна».
В финале команды спортивной школы «Дубна» встретились с соперниками из СК «Медвежьи Озёра». Первый матч среди игроков 2013 года рождения завершился со счетом 2:3 в пользу гостей, тогда как второй матч среди спортсменов 2012 года рождения закончился с разгромным счетом 13:1 в пользу Дубны. Теперь ребята завершают сезон уличных тренировок и переходят к занятиям мини-футболом, готовясь к предстоящему первенству области и футзалу.«Сезон сложился удачно. Ребята много тренировались, мы даже проводили сборы для подготовки ко второму кругу. В первом круге мы выступили достойно, заняв второе место. Однако соперник потерял очки, и мы его догнали. Затем в личной встрече здесь, в Дубне, одержали победу со счетом 5:2. Это позволило нам выйти на первое место и досрочно стать чемпионами. Ребятам приятно, ведь они действительно старались и не пропускали тренировки. Каждый труд важен, особенно в спорте», — поделился тренер Александр Милькин.
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что это город не только выдающихся ученых, но и высококлассных спортсменов. В Дубне много известных воднолыжников, самбистов и бегунов, а также людей, преданных спорту. Тихомиров пообещал продолжать работу над созданием спортивной инфраструктуры для детей. В этом году новая спортивная площадка уже появилась на территории гимназии №3, и ее с нетерпением ждали не только ученики и преподаватели физической культуры, но и жители окрестных домов.