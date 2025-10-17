Достижения.рф

Парк в округе Восход благоустроят в 2026 году

оригинал Фото: медиасток.рф

В парковой зоне, расположенной на территории городского округа Восход, планируется провести благоустройство. Подряд на работы уже выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.



Извещение о торгах опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Подрядчику предстоит привести в порядок территорию парка общей площадью около 3,1 га. Работы нужно завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 232 миллиона 756 тысяч 957 рублей 39 копеек. Заявки на подряд принимаются до 28 октября.

Финансирование благоустройства предусмотрено из двух бюджетов — Московской области и округа Восход.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0