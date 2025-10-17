Парк в округе Восход благоустроят в 2026 году
В парковой зоне, расположенной на территории городского округа Восход, планируется провести благоустройство. Подряд на работы уже выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит привести в порядок территорию парка общей площадью около 3,1 га. Работы нужно завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 232 миллиона 756 тысяч 957 рублей 39 копеек. Заявки на подряд принимаются до 28 октября.
Финансирование благоустройства предусмотрено из двух бюджетов — Московской области и округа Восход.