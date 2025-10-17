Праздник Дубны «О! Карнавал» получил премию имени Эдуарда Сагалаева

17 октября 2025, 12:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Семейный праздник «О! Карнавал», организованный в Дубне, завоевал премию имени Эдуарда Сагалаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





«О! Карнавал» проводит в Дубне телеканал «О!» при участии окружных властей. В этом году в празднике приняли участие более двух тысяч детей и взрослых.





«О! Карнавал» — это праздник творчества и семейных ценностей. Он объединяет поколения и дарит всем настоящее ощущение волшебства», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.