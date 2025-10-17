Праздник Дубны «О! Карнавал» получил премию имени Эдуарда Сагалаева
Семейный праздник «О! Карнавал», организованный в Дубне, завоевал премию имени Эдуарда Сагалаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«О! Карнавал» проводит в Дубне телеканал «О!» при участии окружных властей. В этом году в празднике приняли участие более двух тысяч детей и взрослых.
«О! Карнавал» — это праздник творчества и семейных ценностей. Он объединяет поколения и дарит всем настоящее ощущение волшебства», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.Участники праздника проходят по городу в необычных костюмах, сделанных своими руками. Это персонажи мультфильмов, цветы, фрукты и овощи, спортсмены и «оживший» спортинвентарь. Частью карнавального шествия являются также семьи с оригинально украшенными колясками.