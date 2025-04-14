Футзальный матч шатурского «Динамо» с командой «Столица» завершился вничью

Снос построенных без разрешения магазина и пункта общественного питания начался в деревне Подрезково городского округа Мытищи, работы по ликвидации самостроя и расчистке участка от строительного мусора планируется завершить до конца апреля, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.