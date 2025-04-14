Футзальный матч шатурского «Динамо» с командой «Столица» завершился вничью

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
14 тур XXXIII чемпионата России по футболу в залах завершился матчем в Шатуре, в котором местная команда «Динамо» встретилась с московской командой «Столица», игра закончилась со счётом 3:3, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Соперник — очень опытная команда, и ряд игроков показали высшей уровень. Я думаю, для зрителей и для всех была очень качественная игра. (…) Сейчас у нашей команды одна задача — стать чемпионами. Будем готовиться и надеемся порадовать болельщиков», — заявил игрок футзального клуба «Динамо» (Шатура) Афанасий Федоров.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Чемпион и призеры XXXIII чемпионата России по футзалу определятся на «Финале четырёх», который будет проходить 26-27 апреля во дворце спорта «Шатура».
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