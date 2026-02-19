«Герои Подмосковья» помогают бойцам спецоперации строить карьеру
В Московской области реализуют кадровую программу «Герои Подмосковья» — региональное продолжение федерального проекта «Время Героев», который запустили по инициативе Владимира Путина.
Ее главная задача — помочь участникам специальной военной операции получить новые компетенции и построить карьеру в повседневной жизни: в органах государственной и муниципальной власти, а еще — в госкомпаниях.
Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа ветеранов СВО. Участники проходят обучение, работают с наставниками, осваивают основы госуправления, экономики и командной работы. Программа помогает не просто сменить сферу деятельности, а системно выстроить новую профессиональную траекторию — с реальными возможностями трудоустройства.
В Подмосковье делают ставку на практику:
- участники работают с действующими управленцами;
- знакомятся с механизмами принятия решений;
- учатся выстраивать процессы и отвечать за результат.
«Полученный боевой опыт можно и нужно применять здесь, на гражданке. Ведь боевые действия — это в первую очередь про ответственность и командный результат», — рассказал боец.Он подчеркнул, что вместе с опытом работы в коммерческой организации рассчитывает и дальше приносить пользу стране — просто в новом направлении.
Принять участие в программе могут участники специальной военной операции, которые хотят развиваться в сфере управления и государственной службы. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте проекта, заполнить анкету и пройти отборочные этапы.