«Герои Подмосковья» помогают бойцам спецоперации строить карьеру

19 февраля 2026, 17:14

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области реализуют кадровую программу «Герои Подмосковья» — региональное продолжение федерального проекта «Время Героев», который запустили по инициативе Владимира Путина.





Ее главная задача — помочь участникам специальной военной операции получить новые компетенции и построить карьеру в повседневной жизни: в органах государственной и муниципальной власти, а еще — в госкомпаниях.



Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа ветеранов СВО. Участники проходят обучение, работают с наставниками, осваивают основы госуправления, экономики и командной работы. Программа помогает не просто сменить сферу деятельности, а системно выстроить новую профессиональную траекторию — с реальными возможностями трудоустройства.



В Подмосковье делают ставку на практику:

участники работают с действующими управленцами;

знакомятся с механизмами принятия решений;

учатся выстраивать процессы и отвечать за результат.

Фото: Медиасток.РФ

«Полученный боевой опыт можно и нужно применять здесь, на гражданке. Ведь боевые действия — это в первую очередь про ответственность и командный результат», — рассказал боец.