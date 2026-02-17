Губернатор Воробьёв вручил бойцам БАРСа награды ко Дню защитника Отечества
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в преддверии Дня защитника Отечества вручил бойцам подразделения БАРС медали «За храбрость» II степени.
В составе воинского братства «Боевой Армейский Резерв Страны» служат добровольцы – ветераны горячих точек и молодые бойцы, прошедшие интенсивную спецподготовку на полигонах. С первых дней СВО они выполняют такие ответственные задачи, как разведка, штурмы, оборона, эвакуация мирного населения, охрана критически важных объектов.
Сотни бойцов БАРС уже отмечены государственными наградами. Воробьёв от имени президента вручил медали ещё пяти.
«Здесь присутствуют герои из Домодедова, Каширы, Одинцовского, Орехово-Зуевского городских округов. Добровольческий отряд БАРС – это боевое братство, которое отличают патриотизм и профессионализм. Бойцы выполняют самые сложные, опасные и крайне важные для нашей страны задачи. Сегодня, в канун 23 февраля, хотел бы поприветствовать вас и членов ваших семей, вручить заслуженные медали. Мы вами гордимся, вы большие молодцы», – сказал губернатор.Алексей из Домодедова – кадровый офицер, закончивший Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО, служивший в Вооружённых силах СССР и России. В 2024 году решил отправился в зону спецоперации добровольцем. В составе казачьей разведбригады командовал группой, его позывной был «Садам».
«Для многих воинов позывной имеет большое значение. Я выбирал долго и как-то случайно записал всю свою семью по именам, составил аббревиатуру. Начал с жены, потом дети, и получилось «САДАМ»: Светлана, Алексей, Дарина, Анна, Митя. Сам я родился во Львове, для меня украинская земля – очень личная история. Вот и я поехал освобождать её», – поделился Алексей.Антон из Каширы – представитель военной династии. Его отец Сергей Анатольевич прошёл Афганистан и теперь приехал поддержать сына. Сам Антон в ближайшее время снова планирует присоединиться к своему отряду в зоне СВО.
«Барсы» – люди разных профессий. Среди награждённых – командир отделения Роман из Орехово-Зуева, который на гражданке работал маляром. На фронт попал по мобилизации, затем решил подписать контракт с Минобороны и продолжить защищать Родину. В апреле у него новая командировка.
А командир взвода Алексей из Каширы раньше работал бортпроводником, около 14 лет летал на гражданских самолётах, за что получил позывной «Стюард».
В Подмосковье для участников СВО и их семей действуют 77 мер социальной поддержки, в том числе 36 региональных.
В сентябре была запущена комплексная услуга «Защитники Отечества». Подав одно заявление на региональном портале госуслуг, можно оформить пакет из 17 мер поддержки. Это получение социальной карты, компенсация ЖКУ, услуг телефонной связи, ОСАГО, социальное обслуживание, выплата на такси, на земельный участок, ежемесячная компенсационная выплата и многие другие льготы.