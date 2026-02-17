Губернатор Воробьёв вручил бойцам БАРСа награды ко Дню защитника Отечества

17 февраля 2026, 16:16

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в преддверии Дня защитника Отечества вручил бойцам подразделения БАРС медали «За храбрость» II степени.





В составе воинского братства «Боевой Армейский Резерв Страны» служат добровольцы – ветераны горячих точек и молодые бойцы, прошедшие интенсивную спецподготовку на полигонах. С первых дней СВО они выполняют такие ответственные задачи, как разведка, штурмы, оборона, эвакуация мирного населения, охрана критически важных объектов.



Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО) Сотни бойцов БАРС уже отмечены государственными наградами. Воробьёв от имени президента вручил медали ещё пяти.

«Здесь присутствуют герои из Домодедова, Каширы, Одинцовского, Орехово-Зуевского городских округов. Добровольческий отряд БАРС – это боевое братство, которое отличают патриотизм и профессионализм. Бойцы выполняют самые сложные, опасные и крайне важные для нашей страны задачи. Сегодня, в канун 23 февраля, хотел бы поприветствовать вас и членов ваших семей, вручить заслуженные медали. Мы вами гордимся, вы большие молодцы», – сказал губернатор.

«Для многих воинов позывной имеет большое значение. Я выбирал долго и как-то случайно записал всю свою семью по именам, составил аббревиатуру. Начал с жены, потом дети, и получилось «САДАМ»: Светлана, Алексей, Дарина, Анна, Митя. Сам я родился во Львове, для меня украинская земля – очень личная история. Вот и я поехал освобождать её», – поделился Алексей.