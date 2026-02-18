Звёздные хоккеисты в канун Дня защитника Отечества сыграют с военными в Балашихе

18 февраля 2026, 19:08

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда «Легенды хоккея» проведёт традиционный товарищеский матч с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Дзержинского войск нацгвардии в канун Дня защитника Отечества. Игра состоится 22 февраля на арене Ледового дворца имени Юрия Ляпкина в Балашихе, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.