Звёздные хоккеисты в канун Дня защитника Отечества сыграют с военными в Балашихе
Команда «Легенды хоккея» проведёт традиционный товарищеский матч с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Дзержинского войск нацгвардии в канун Дня защитника Отечества. Игра состоится 22 февраля на арене Ледового дворца имени Юрия Ляпкина в Балашихе, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Это будет седьмой матч серии товарищеских встреч легендарных спортсменов с военнослужащими по проекту «Выходи во двор». Такие матчи проводят с 2022 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и руководства Росгвардии. Летом игры военнослужащих проходят со сборной «Легенды футбола».
На лёд выйдут прославленные хоккеисты СССР и России – Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Андрей Коваленко, Александр Гуськов, Сергей Коньков и другие.
В мероприятии примут участие и специальные гости – актёр Роман Толкарев, популярный блогер и актриса Валерия Кожевникова.
Место проведения матча: Балашиха, ул. Парковая, 2, «Арена Балашиха». Начало игры – в 11 часов.
