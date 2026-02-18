Достижения.рф

Звёздные хоккеисты в канун Дня защитника Отечества сыграют с военными в Балашихе

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда «Легенды хоккея» проведёт традиционный товарищеский матч с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Дзержинского войск нацгвардии в канун Дня защитника Отечества. Игра состоится 22 февраля на арене Ледового дворца имени Юрия Ляпкина в Балашихе, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



Это будет седьмой матч серии товарищеских встреч легендарных спортсменов с военнослужащими по проекту «Выходи во двор». Такие матчи проводят с 2022 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и руководства Росгвардии. Летом игры военнослужащих проходят со сборной «Легенды футбола».

На лёд выйдут прославленные хоккеисты СССР и России – Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Андрей Коваленко, Александр Гуськов, Сергей Коньков и другие.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В мероприятии примут участие и специальные гости – актёр Роман Толкарев, популярный блогер и актриса Валерия Кожевникова.

Место проведения матча: Балашиха, ул. Парковая, 2, «Арена Балашиха». Начало игры – в 11 часов.
Лора Луганская

