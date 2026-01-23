«Герои Подмосковья» — программа новых карьерных возможностей для участников СВО

23 января 2026, 11:19

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья». Проект помогает ветеранам спецоперации найти себя в гражданской жизни, получить новые знания и начать карьеру в органах власти или крупных компаниях.





«Герои Подмосковья» стали продолжением федеральной программы «Время Героев», которую в стране запустили по инициативе Президента России Владимира Путина. Главная задача — подготовить сильных, компетентных управленцев из числа бойцов СВО.



Программа рассчитана на 12 месяцев. Она бесплатная. Пройти обучение могут все, кто успешно прошёл конкурсный отбор. Участников ждут четыре очно-заочных образовательных модуля, а еще — стажировки в органах государственной власти, муниципалитетах и госкомпаниях. На всех этапах обучения ветеранов сопровождают опытные наставники.



Проект помогает не только получить новые профессиональные навыки, но и выстроить понятную траекторию дальнейшего развития — от обучения до реальной работы. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул важность программы и её востребованность у бойцов.



«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил губернатор.