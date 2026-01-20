Губернатор Воробьёв вручил государственные награды добровольцам отряда БАРС«Барсы» выполняют на передовой самые сложные задачи – ходят в разведку, срывают атаки противника, ведут штурмовые действия, уничтожают командные пункты и узлы снабжения.
«Мы регулярно чествуем наших добровольцев-героев. Сегодня хочу поздравить ребят легендарного подразделения БАРС, которые с первого дня СВО выполняют боевые задачи. По поручению президента имею честь вручить заслуженные награды. Хочу познакомиться с пришедшими вместе с вами семьями, которые вы безумно любите и которые за вас переживают, гордятся. В БАРСе служат особые ребята. Это братство настоящих мужчин, которое вызывает огромное уважение», – сказал Воробьёв.
Алексею с позывным «Завет» из Звенигорода – 58 лет. У него уже есть внук, который вместе со всей семьёй приехал на награждение. В зоне СВО боец служил на одном из самых горячих направлений. Сначала был пулемётчиком, потом переквалифицировался в охотника за БПЛА. После возвращения стал активно участвовать в доставке помощи на передовую.
«Охотиться на дроны – самая сложная задача. Сколько сбил беспилотников, не считал. Там и «Баба-Яга» была, и другие аппараты. До рукопашной почти доходило с этими дронами. Был такой случай перед Рождеством: пошла информация, что летит БПЛА. А чтобы его сбить, надо к нему подойти на 50-70 метров. Я вышел, и вижу, идёт дрон. Бью по нему из гладкоствольного ружья, а он пикирует прямо на нас. Но Господь Бог решил, что надо нам оставаться жить и воевать дальше. Успели сбить беспилотник, прежде чем он долетел до нас», – рассказал боец.
В одном отряде с «Заветом» сражался «Вицин» – это позывной Виктора из Егорьевска. В зоне СВО был гранатомётчиком, но приходилось и эвакуировать раненных с поля боя.
«Почему «Вицин»? Я человек весёлый, вот друзья так и прозвали. На СВО решил пойти после событий в Курской области. Очень много мирных жителей тогда пострадало, и сидеть дома я уже не мог. Родным ничего не сказал. И когда у меня уже всё было готово, сообщил: завтра уезжаю. Они были в шоке, но остановить уже не могли. В зоне спецоперации разные боевые задачи приходилось выполнять», – отметил доброволец.
Павел из Мытищ с позывным «Пахарь» – помощник гранатомётчика. Он выполнял самые сложные боевые задачи в зоне СВО, имеет награды за мужество и самоотверженность.
Ещё один награждённый – оператор БПЛА «Чиля». Контракт бойца завершился в ноябре, но он продолжает помогать ребятам на передовой и подумывает о возвращении на фронт. А пока находится дома, в Черноголовке, рядом со своей большой и крепкой семьёй – супругой призналась, что, когда Иван решил пойти добровольцем на СВО, она не сразу поддержала его. Но супруг всё твердо решил.