Бойцов СВО в Подмосковье обучают вождению авто с ручным управлением
В Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в Подмосковье стартовал новый курс обучения водителей автомобилей категории «B» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в подмосковном Минсоцразвития.
«Автошкола для своих» проводит занятия для группы из 8 участников специальной военной операции. После успешного прохождения курса бойцы смогут стать инструкторами по вождению.
Обучение вождению для бойцов СВО с инвалидностью помогает не только освоить новую профессию, но и пройти интеграцию в общество, вернуться к активной жизни.
После завершения полного курса и успешного экзамена участники получат «Свидетельства о профессии водителя» соответствующей категории.
Подать заявку на участие в программе реабилитации можно на регпортале по ссылке, приложив справку о ранении.
