Бойцов СВО в Подмосковье обучают вождению авто с ручным управлением

22 января 2026, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

В Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в Подмосковье стартовал новый курс обучения водителей автомобилей категории «B» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в подмосковном Минсоцразвития.