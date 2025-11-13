Гимназия Подольска представила директорам школ проект «Культурный код Подмосковья»

13 ноября 2025, 19:52

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В гимназии имени Подольских курсантов 50 директоров школ из 33 регионов России познакомились с новой концепцией оформления образовательного пространства. Презентация прошла во время их стажировки в учебном заведении, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Подольск.





Гости изучили проект креативных индустрий Московской области «Культурный код Подмосковья» под названием «Моя школа – история моего города». Его реализовала в академическом корпусе творческая мастерская художника Алексея Шилова. Директоров познакомили с современной образовательной инфраструктурой.

«Участникам показали инновационный и академический корпуса гимназии с учебными пространствами, новейшим технологическим оснащением классов, зонами для проектной и исследовательской работы. Им рассказали о комплексе образовательных инициатив гимназии «Школа полного дня», «Умные каникулы», «Эффективная начальная школа», «Цифровые классы», «Математические классы Подмосковья» и «Предпрофессиональные классы». Обсудили организацию среднего общего образования с применением индивидуальных учебных планов», – рассказали в администрации.