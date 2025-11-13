В Подольске с начала года нормативы ГТО сдали более 6 тысяч жителей

13 ноября 2025, 15:50

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Свыше шести тысяч жителей городского округа Подольск сдали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в текущем году и получили более 2,1 тыс. знаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Знаки вручались в ходе проведения более 450 мероприятий.



