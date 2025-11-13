В Подольске с начала года нормативы ГТО сдали более 6 тысяч жителей
Свыше шести тысяч жителей городского округа Подольск сдали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в текущем году и получили более 2,1 тыс. знаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Знаки вручались в ходе проведения более 450 мероприятий.
В администрации также отметили, что на втором этапе Зимнего фестиваля ГТО среди трудовых коллективов Московской области подольская команда заняла четвёртое место.«Всего с начала году в Подольске вручили 2110 знаков ГТО: 855 золотых, 600 серебряных и 655 бронзовых», — говорится в сообщении.
Узнать подробную информацию о физкультурно-спортивном комплекса, включая сдачу нормативов и получение знаков, все желающие могут на сайте ГТО.