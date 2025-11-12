В Подольске начался капремонт школы №22
Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Подрядчик приступил к капитальному ремонту здания школы №22, расположенного в Подольске по адресу: проспект Юных Ленинцев, дом №90. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время на объекте идут демонтажные работы.
«В школе обновят и утеплят фасад, отремонтируют кровлю и входную группу, заменят все инженерные системы — водоснабжение, отопление, канализацию и вентиляцию, установят новую сантехнику, оборудование и мебель», — говорится в сообщении.В программу входит также благоустройство прилегающей территории. Работы проводятся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
Открыть обновлённую школу планируют 1 сентября 2026 года.