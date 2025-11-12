В Подольске начался капремонт школы №22

12 ноября 2025, 16:58

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Подрядчик приступил к капитальному ремонту здания школы №22, расположенного в Подольске по адресу: проспект Юных Ленинцев, дом №90. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время на объекте идут демонтажные работы.





«В школе обновят и утеплят фасад, отремонтируют кровлю и входную группу, заменят все инженерные системы — водоснабжение, отопление, канализацию и вентиляцию, установят новую сантехнику, оборудование и мебель», — говорится в сообщении.