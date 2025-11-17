Глава Каширы Пичугин встретился с молодыми педагогами округа
Встречу в формате круглого стола провёл глава городского округа Кашира Роман Пичугин с восемью учителями, недавно пришедшими в профессию. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоялось на базе школы №3.
«Участники встречи обсудили борьбу с выгоранием. Кроме того, Роман Пичугин отметил важность наставничества и оказание поддержки учителям в начале их профессиональной деятельности», — говорится в сообщении.Глава округа также рассказал о готовящейся к запуску программе профориентации для школьников, в рамках которой ребята смогут проходить практику на предприятиях Каширы.
В этом году в школы округа пришли работать семь учителей, в том числе двое из них — по целевому направлению.