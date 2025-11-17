В подмосковных Химках обновляют 1,3 км водопровода и 26 колодцев
Видео: телеканал «Россия 1», «Вести»
В Химках завершают ремонт водопроводной сети, который охватывает порядка 24 000 потребителей. Его проводят по инвестиционной программе, рассказали в эфире «Вестей».
Специалисты прокладывают 1310 погонных метров новой полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм. Одновременно рабочие обновляют 26 переходных колодцев и 20 задвижек — именно их состояние раньше чаще всего приводило к сбоям.
«Раньше здесь была 315-я стальная труба, сейчас меняется на полиэтиленовую. Сейчас состояние задвижек неудовлетворительное, износ — порядка 90%», — отметил генеральный директор ОАО «Химкинский водоканал» Виктор Голомзин.Новая система позволит быстро переключать подачу воды в случае аварийной ситуации, чтобы жители не оставались без водоснабжения. Работы выполняют методом горизонтально направленного бурения — это значительно ускоряет процесс.
Подрядчики планируют завершить ремонт до 25 ноября.