«Всё удачно сложилось» — подмосковный педагог купила квартиру по «Соципотеке»
Учитель начальных классов приобрела квартиру в муниципальном округа Луховицы по программе «Социальная ипотека». Олеся Сашурина работает в МБОУ СОШ №30 в Коломне, она работает педагогом более 20 лет. Женщина продолжает династию учителей — по маминой линии в семье многие посвятили себя сфере образования, рассказали в подмосковном Минжиле.
О программе «Социальная ипотека» Олеся узнала от директора. Она жила с родителями и давно мечтала о собственном жилье. Сейчас педагог уже переехала в новую однокомнатную квартиру в Луховицах.
«Я по первому образованию учитель русского языка, но мне больше нравится работать именно с малышами. Они так внимательно слушают и, главное, слышат. Мои ученики 2 класса очень примерные. Я получаю большое удовольствие, когда вижу успехи моих ребят, мы вместе радуемся, когда удается одержать победу в конкурсе или олимпиаде», — рассказала Олеся Сашурина.Преподаватель отметила, что квартира полностью подходила для быстрого переезда, она находится в действительно удобном районе. По её словам, теперь она живёт в родном городе, где ей комфортно и всё необходимое — рядом (больницы, магазины, аптеки).
Программу «Социальная ипотека» в Московской области запустили в 2016 году по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. Благодаря ей врачи, учителя, молодые учёные, специалисты ОПК и тренеры могут приобрести собственное жильё на льготных условиях.
Узнать полный перечень профессий и условия участия можно на сайте Минжила Подмосковья.