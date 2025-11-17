«Всё удачно сложилось» — подмосковный педагог купила квартиру по «Соципотеке»

17 ноября 2025, 09:46

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

Учитель начальных классов приобрела квартиру в муниципальном округа Луховицы по программе «Социальная ипотека». Олеся Сашурина работает в МБОУ СОШ №30 в Коломне, она работает педагогом более 20 лет. Женщина продолжает династию учителей — по маминой линии в семье многие посвятили себя сфере образования, рассказали в подмосковном Минжиле.





О программе «Социальная ипотека» Олеся узнала от директора. Она жила с родителями и давно мечтала о собственном жилье. Сейчас педагог уже переехала в новую однокомнатную квартиру в Луховицах.





«Я по первому образованию учитель русского языка, но мне больше нравится работать именно с малышами. Они так внимательно слушают и, главное, слышат. Мои ученики 2 класса очень примерные. Я получаю большое удовольствие, когда вижу успехи моих ребят, мы вместе радуемся, когда удается одержать победу в конкурсе или олимпиаде», — рассказала Олеся Сашурина.