Глава Наро-Фоминска Шамнэ поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
Ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Наро-Фоминском округе, поздравил в преддверии Дня Победы глава муниципалитета Роман Шамнэ. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Роман Шамнэ поблагодарил ветеранов за их подвиг и пожелал им крепкого здоровья.
«Они сделали всё возможное и невозможное для Победы», — подчеркнул глава округа.Поздравления получили Николай Егорович Логинов, который ушёл на фронт в 12 лет и служил в составе третьего Украинского фронта, сын полка Виктор Андреевич Благов, участвовавший в освобождении Минска и танкист Фёдор Фёдорович Рыхлов, которому в этом году исполнится сто лет.
Для ветеранов организовали концерты, на которых прозвучали марши и песни военных лет.