В Электрогорске открыли Парту Героя в честь ветерана Сергея Петровича Лобикова

08 мая 2026, 10:40

В школе №14 Электрогорска торжественно открыли Парту Героя. Её посвятили ветерану Великой Отечественной войны, почётному жителю города Сергею Петровичу Лобикову, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.





В 17 лет юноша добровольцем ушёл на фронт. Служил на Карельском фронте, командовал пулемётным отделением, дошёл до Заполярья. В одном из боёв его отделение отразило три атаки противника, за что Сергей Петрович получил медаль «За отвагу».



Потом он вернулся домой, работал, воспитал детей, радовался внукам и правнукам. 18 марта этого года ветеран ушёл из жизни, не дожив несколько месяцев до своего 100-летия. Он был последним участником Великой Отечественной войны, жившим в Электрогорске.



До последних дней Сергей Петрович оставался неравнодушным человеком: собирал посылки для бойцов, писал письма, передавал тёплые вещи. Фронтовик в почти 100 лет продолжал заботиться о других.



Глава округа Денис Семёнов поблагодарил семью Сергея Петровича за заботу и память.



«Светлая память Сергею Петровичу Лобикову. И низкий поклон – от всего Электрогорска, от всего Павлово-Посадского округа. Пусть его имя живёт в этих стенах, а его пример учит ребят быть честными, смелыми и добрыми», — сказал он.