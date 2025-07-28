Глава округа Лотошино Долгасова вручила награды работникам торговли
Благодарственные письма администрации и уполномоченного по защите прав предпринимателей вручила глава муниципального округа Лотошино Екатерина Долгасова местным работникам торговли. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню работника торговли.
«Люди порой даже не понимают, насколько это важно — все привыкли, что можно зайти в магазин, и всё есть: и еда, и одежда, и другие вещи. (…) Искренне поздравляю вас с праздником и желаю здоровья и дальнейших успехов в работе», — сказала Екатерина Долгасова.В число награждённых вошли продавцы-кассиры, управляющие и заместители управляющих магазинами, а также индивидуальные предприниматели. Кроме того, глава округа поблагодарила за работу начальника сектора торговли и потребительского рынка Ольгу Шутрову.