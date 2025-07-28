Экологические игры привлекли уже свыше 1,9 тыс. жителей Подмосковья

28 июля 2025, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Уже более 1,9 тыс. человек присоединились к Экологическим играм 2025, третий этап которых продолжается в Московской области. Участникам доступны задания 18-й недели, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





С 28 июля по 3 августа нужно сдать в ближайший пункт приёма ненужную бытовую или офисную электронику и сделать фотоотчёт. Каждый участник за выполненные задания накапливает бонусы. Чем больше бонусов, тем выше шансы получить призы в финале игры.



«Впервые запускаем в Подмосковье цифровое приложение экологических игр. Будем приобщать жителей к раздельному сбору отходов и экологически ответственному отношению к природным ресурсам в необычном и интересном формате. Разработчики придумали несложные, но полезные задания. Выполняя их, участники автоматически вольются в экологическую повестку», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Владислав Мурашов.