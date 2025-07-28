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Подмосковная лесная охрана за неделю провела более 1,4 тыс. патрулирований

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области с 21 по 27 июля более 1,4 тыс. раз выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства в лесах. Патрулирование проходило вместе с сотрудниками полиции, МЧС и другими ведомств, сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.



Проверки в основном проводили на лесных участках, приближенных к населённым пунктам, садовым товариществам, традиционным местам отдыха местных жителей и гостей региона.

«За неделю проведено 1407 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 35 нарушение лесного законодательства, по ним составлено 24 протокола об административных правонарушениях. Большая часть – 18 – это нарушения правил пожарной безопасности в лесах», – уточнил председатель Комлесхоза Московской области Алексей Ларькин.
В ведомстве рассказали о штрафах за подобные нарушения. Для физических лиц они могут составить до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – до 110 тыс. рублей, для юрлиц – до 2 млн. рублей. А за поджог, приведший к пожару, предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 10 лет лишения свободы.

Как отметили в ведомстве, при обнаружении лесного пожара нужно немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112; принимать посильные меры по тушению огня до прибытия сотрудников МЧС; уведомлять органы государственной власти и местного самоуправления о поджогах или захламлении лесов.


Лора Луганская

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