Подмосковная лесная охрана за неделю провела более 1,4 тыс. патрулирований

28 июля 2025, 13:06

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области с 21 по 27 июля более 1,4 тыс. раз выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства в лесах. Патрулирование проходило вместе с сотрудниками полиции, МЧС и другими ведомств, сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.





Проверки в основном проводили на лесных участках, приближенных к населённым пунктам, садовым товариществам, традиционным местам отдыха местных жителей и гостей региона.



«За неделю проведено 1407 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 35 нарушение лесного законодательства, по ним составлено 24 протокола об административных правонарушениях. Большая часть – 18 – это нарушения правил пожарной безопасности в лесах», – уточнил председатель Комлесхоза Московской области Алексей Ларькин.