Подмосковная лесная охрана за неделю провела более 1,4 тыс. патрулирований
Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области с 21 по 27 июля более 1,4 тыс. раз выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства в лесах. Патрулирование проходило вместе с сотрудниками полиции, МЧС и другими ведомств, сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.
Проверки в основном проводили на лесных участках, приближенных к населённым пунктам, садовым товариществам, традиционным местам отдыха местных жителей и гостей региона.
«За неделю проведено 1407 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 35 нарушение лесного законодательства, по ним составлено 24 протокола об административных правонарушениях. Большая часть – 18 – это нарушения правил пожарной безопасности в лесах», – уточнил председатель Комлесхоза Московской области Алексей Ларькин.В ведомстве рассказали о штрафах за подобные нарушения. Для физических лиц они могут составить до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – до 110 тыс. рублей, для юрлиц – до 2 млн. рублей. А за поджог, приведший к пожару, предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 10 лет лишения свободы.
Как отметили в ведомстве, при обнаружении лесного пожара нужно немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112; принимать посильные меры по тушению огня до прибытия сотрудников МЧС; уведомлять органы государственной власти и местного самоуправления о поджогах или захламлении лесов.