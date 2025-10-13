Глава Павлово-Посадского округа Семёнов вручил первые паспорта юным жителям
В Павлово-Посадском городском округе прошла церемония вручения паспортов граждан России 10 юным жителям, достигшим 14-летнего возраста. Документ ребята получили из рук главы округа городского Дениса Семёнова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Получение паспорта – не просто обретение документа, а знаковое событие, символизирующее взросление и начало осознанного пути гражданина великой страны. С этого момента каждый из вас – полноправный гражданин России с правами и обязанностями, с возможностями и ответственностью», – отметил Семёнов, обращаясь к подросткам.
Он также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что будущее России находится в руках молодого поколения.