В Павлово-Посадском округе открыли Аллеи Героев

12 октября 2025, 20:58

Фото: администрация г.о. Павловский Посад

10 октября в Павлово-Посадском городском округе официально открыли Аллеи Героев — мемориальные комплексы, посвящённые памяти земляков, погибших при исполнении долга.





Как уточнили в окружной администрации, аналогичный объект есть в Электрогорске.



Церемония прошла с участием родственников погибших участников специальной военной операции, ветеранов, депутатов и местных жителей. Обе Аллеи располагаются на кладбищах.



Фото: администрация г.о. Павловский Посад



Инициатива создания мемориалов возникла после присуждения округу премии «Прорыв года». Решение направить средства на увековечение памяти героев принималось совместно с депутатом Госдумы от «Единой России» Геннадием Паниным, депутатом Мособлдумы от «Единой России» Линарой Самединовой и всей окружной командой.





«Это не просто мемориалы. Это живая связь поколений, место, где наши дети и внуки смогут прикоснуться к подвигу земляков», — отметил Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.