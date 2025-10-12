В Павлово-Посадском округе открыли Аллеи Героев
10 октября в Павлово-Посадском городском округе официально открыли Аллеи Героев — мемориальные комплексы, посвящённые памяти земляков, погибших при исполнении долга.
Как уточнили в окружной администрации, аналогичный объект есть в Электрогорске.
Церемония прошла с участием родственников погибших участников специальной военной операции, ветеранов, депутатов и местных жителей. Обе Аллеи располагаются на кладбищах.
Инициатива создания мемориалов возникла после присуждения округу премии «Прорыв года». Решение направить средства на увековечение памяти героев принималось совместно с депутатом Госдумы от «Единой России» Геннадием Паниным, депутатом Мособлдумы от «Единой России» Линарой Самединовой и всей окружной командой.
«Это не просто мемориалы. Это живая связь поколений, место, где наши дети и внуки смогут прикоснуться к подвигу земляков», — отметил Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
Проект реализовали при поддержке Правительства Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьёвым. Над созданием памятников работал скульптор Владимир Иванов.
В торжестве приняли участие родственники и ветераны, они возложили цветы к памятным знакам. Аллеи Героев станут местом памяти и скорби, где будущие поколения смогут отдать дань уважения землякам, отдавшим жизнь ради Отечества.