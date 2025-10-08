В Электрогорске проверили готовность коммунальных служб к зиме

08 октября 2025, 14:45

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Выездную проверку коммунальных служб Электрогорска к зимнему периоду провёл глава Павлово-Посадского городского округа Дмитрий Семёнов вместе с заместителем главного государственного жилищного инспектора Московской области Артёмом Гальченко. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В рамках проверки Денис Семёнов и Артём Гальченко осмотрели коммунальную технику и встретились с сотрудниками, отвечающими за поддержание чистоты и порядка в городе.





«В целом, коммунальщики к зиме готовы, остались финальные штрихи. Но, как говорится, готовь сани летом, а зимой держи руку на пульсе. Снег не спрашивает разрешения, когда выпадать, поэтому наши службы всегда должны быть начеку», — сказал Семёнов.