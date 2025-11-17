Глава Павловского Посада Семёнов отчитался о работе за пять лет

17 ноября 2025, 17:11

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Г. Панина

Глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семёнов подвёл на окружном форуме итоги пятилетней работы на этом посту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





На форуме собрались депутаты, активисты, молодёжь, ветераны, участники СВО. Обсуждали реализацию Народной программы, а также результаты совместной работы муниципалитета, региональных и федеральных властей.



Семёнов рассказал о новых и отремонтированных социальных объектах, благоустройстве общественных пространств, поддержке медиков и педагогов. Он отметил, что эти проекты рассматривает как инвестиции в будущее детей, комфорт пожилых людей и повышение качества жизни всего округа.



Фото: пресс-служба депутата Госдумы Г. Панина

Особое внимание Семёнов уделил поддержке ветеранов спецоперации. С начала СВО на передовую отправили более 350 тонн помощи. Активисты совершили свыше 70 поездок с гуманитарным конвоем.



В сфере образования за пять лет в округе построили две современные школы: в Электрогорске на 550 мест и в Павловском Посаде – на 1100. Проведён капремонт шести школ и трёх детсадов. В этом году завершается ремонт учреждения дополнительного образования в Электрогорске.

«Самок ценное для меня в таких встречах – прямой диалог. Услышать мнения, обсудить проблемы и вместе наметить пути их решения – основа нашей работы. Приоритеты на будущий год определены, и они полностью отвечают запросам жителей. Продолжаем работать. Наш ориентир – реальные дела и благополучие людей», – отметил Семёнов.