Волонтёры Павловского Посада вошли в топ-100 лучших подмосковных амбассадоров

17 ноября 2025, 15:44

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Три добровольца из Павлово-Посадского городского округа приняли участие в двухдневном образовательном интенсиве регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Девушки прошли муниципальный и региональный этапы отбора, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Елена Петрова, Виктория Кузнецова и Мария Климова попали в число 100 финалистов конкурса амбассадоров, показав высокую мотивацию и лидерские качества.



Образовательная программа включала мастер-классы по социальному проектированию и личной эффективности; тренинги по публичным выступлениям и созданию видеоконтента; командные игры, направленные на разработку социальных инициатив и многие другое.

«Первым делом применю навык планирования. Я научилась работать с расписанием, управлять ресурсами, расставлять приоритеты. Это поможет мне в организации мероприятий», – рассказала о приобретённых навыках Климова.