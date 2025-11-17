Волонтёры Павловского Посада вошли в топ-100 лучших подмосковных амбассадоров
Три добровольца из Павлово-Посадского городского округа приняли участие в двухдневном образовательном интенсиве регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Девушки прошли муниципальный и региональный этапы отбора, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Елена Петрова, Виктория Кузнецова и Мария Климова попали в число 100 финалистов конкурса амбассадоров, показав высокую мотивацию и лидерские качества.
Образовательная программа включала мастер-классы по социальному проектированию и личной эффективности; тренинги по публичным выступлениям и созданию видеоконтента; командные игры, направленные на разработку социальных инициатив и многие другое.
«Первым делом применю навык планирования. Я научилась работать с расписанием, управлять ресурсами, расставлять приоритеты. Это поможет мне в организации мероприятий», – рассказала о приобретённых навыках Климова.
21 ноября участников ждёт вручение сертификатов о прохождении интенсива. После этого волонтёры приступят к финальному этапу программы – подготовке и проведению «Добрых уроков» в подмосковных школах.
В Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, предоставление грантов, помощь в организации мероприятий и консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО.