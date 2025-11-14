Двенадцати юным жителям Павловского Посада вручили первые паспорта
Церемония вручения паспортов состоялась в Павловском Посаде. Главный документ гражданина России 12 четырнадцатилетних жителей округа получили из рук главы муниципалитета Дениса Семёнова. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Денис Семёнов обратился к ребятам с напутственными словами.
«Он пожелал подросткам не бояться трудностей, ставить перед собой амбициозные цели и смело двигаться вперёд», — говорится в сообщении.Кроме того, глава округа отметил важность семейных ценностей и патриотизма и призвал юных граждан любить родной округ и страну, знать и гордиться её историей.
