Глава Подольска Артамонов отметил призёров Всероссийской олимпиады школьников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил призёров Всероссийской олимпиады школьников по истории и китайскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Татьяна Острянинова стала призёром во второй раз: сначала она проявила себя в дисциплине «Искусство», а теперь стала одной из лучших по истории. В этом году подольчанка заканчивает лицей №23 и планирует поступать в МГИМО.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Знания китайского языка на Всероссийской олимпиаде школьников успешно продемонстрировали Алёна Щуренко из лицея №5 и ученика лицея «Парус» Александр Артёменко.
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Знания китайского языка на Всероссийской олимпиаде школьников успешно продемонстрировали Алёна Щуренко из лицея №5 и ученика лицея «Парус» Александр Артёменко.
«Наши ребята порадовали успехами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Они принесли Подольску и Подмосковью уже два первых и семь призовых мест. Уверен, что в будущем они удивят нас новыми успехами», – сказал Артамонов.Интеллектуальные состязания по 24 школьным предметам продолжаются. Московскую область представляют в том числе 49 юных жителей округа из 14 образовательных организаций. Это в два раза больше, чем в прошлом году.
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Лора Луганская