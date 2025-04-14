В Подольске благоустроят территорию у монумента павшим воинам

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Территорию возле монумента «Вечная память всем павшим в боях за Отечество» на кладбище «Лемешово» в Подольске благоустроят, кроме того, в порядок приведут братские могилы и памятники воинам на двух других кладбищах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Приводим в порядок памятники, обновляем покрытие, восстанавливаем надписи. Все плановые мероприятия будут завершены ко Дню Победы», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.У монумента «Вечная память всем павшим в боях за Отечество» планируется заасфальтировать площадки, установить лавочки и урны, провести ландшафтные работы. А воинские мемориалы и братские могилы, расположенные на кладбищах «Климовское-2» и «Красная горка-1», почистят, покрасят, отшлифуют гранитное покрытие, а также починят или заменят тротуарную плитку.
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