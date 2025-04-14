В Подольске на голосование в системе ГИС ЖКХ могут перейти более 700 домов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Собственники жилья более чем 700 многоквартирных домов в Подольске могут перейти на электронное голосование через государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ, такая система исключает возможность фальсификации протоколов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В первом квартале текущего года на цифровые собрания собственников жилья были переведены 266 многоквартирных домов округа. Всего в адресный перечень включено 729 домов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Он также отметил важность разъяснительной работы среди жителей округа для эффективного перехода к новой форме собраний собственников жилья.
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«Особое внимание уделим неуверенным пользователям гаджетов. Для этого предусмотрена возможность проголосовать через МФЦ. Этой услугой уже воспользовались 23 человека. Будем постепенно внедрять электронный формат голосования в повседневную практику», — заявил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Он также отметил важность разъяснительной работы среди жителей округа для эффективного перехода к новой форме собраний собственников жилья.
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Лев Каштанов