Глава Раменского Малышев проверил состояние дворов в залинейной части города

Пятилетнюю выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в Подмосковье удалось повысить до 61%. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин. Он выступил на VI Конференции онкологов Московской области и Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии, открытие которой состоялась в Доме правительства Подмосковья.