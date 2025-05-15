Глава Раменского Малышев проверил состояние дворов в залинейной части города

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев провёл внеплановую инспекцию дворов вблизи платформы Фабричная в залинейной части города Раменское. Помимо этого, он осмотрел близлежащие дворовые территории, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
По итогам инспекции выявлены недочёты, требующие оперативного устранения.
Глава муниципалитета назвал в целом состояние территории удовлетворительным, но подчеркнул, что недочёты необходимо устранить в ближайшее время. Он поручил сделать это сотрудникам муниципального учреждения «Содержание и благоустройство».
Как отметили в администрации, объезды и проверки содержания территорий руководство округа проводит регулярно. Цель – выявлять проблемные участки и принимать оперативные меры для поддержания надлежащего уровня благоустройства.
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«Малышев обратил внимание на проблемные участки, требующие дополнительного благоустройства и наведения порядка. Так, из двора дома №47 в посёлке Красный Октябрь необходимо вывезти порубочные остатки после проведения обрезки деревьев и кустарников. А между территорией рынка и домом №48 скопился мусор, который тоже требуется убрать», – отметили в администрации.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Глава муниципалитета назвал в целом состояние территории удовлетворительным, но подчеркнул, что недочёты необходимо устранить в ближайшее время. Он поручил сделать это сотрудникам муниципального учреждения «Содержание и благоустройство».
Как отметили в администрации, объезды и проверки содержания территорий руководство округа проводит регулярно. Цель – выявлять проблемные участки и принимать оперативные меры для поддержания надлежащего уровня благоустройства.
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Лора Луганская