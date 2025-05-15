Школьники Раменского завоевали приз экологического фестиваля

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Команда школы №5 Раменского округа завоевала приз Всероссийского молодёжного творческого фестиваля видеоработ «ЭкоКиТ-2025», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Команда школьников MEDIA ТВ#вшколе в составе Ксении Гейко, Тимофея Скоробогатова и Данилы Перевозчикова заняла третье место в номинации «Социальный ролик» с видеоработой «Чистые последствия», темой которого стала важность бережного отношения к природе», — говорится в сообщении.Особую благодарность организаторы фестиваля выразили руководительнице команды Анне Лебедевой за подготовку конкурсного материала.
Фестиваль «ЭкоКиТ» посвящен экологии, защите природы, окружающей среды и здоровому образу жизни. Организатором фестиваля является Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.
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