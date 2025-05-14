В Раменском завершилась VI летняя Спартакиада по гимнастике СЗФО

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский
14 мая 2025 года на площадке многофункционального физкультурно-спортивного комплекса «Борисоглебский» в Раменском проходит финальный день соревнований VI летней Спартакиады молодежи России по художественной гимнастике среди юниорок Северо-Западного федерального округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
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