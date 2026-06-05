Глава Раменского округа Малышев проконтролировал завершение дорожных работ
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проинспектировал завершение ремонта автодорог на улицах Николая Фетисова и Николая Соколова в городе Раменском. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Как отметил Малышев, дорожные работы проводят с учётом обращений местных жителей, предложения которых помогают определить приоритетные участки для обновления транспортной инфраструктуры.
«Протяжённость отремонтированного по просьбам граждан объекта превысила километр. Площадь нового полотна составила около 4500 квадратных метров. На участках устроили качественное асфальтобетонное покрытие, укрепили обочин щебнем. Для повышения безопасности установили искусственные дорожные неровности», – рассказали в администрации.
На днях для контроля качества на объект выезжали специалисты экспертной организации. Они обратили внимание на объём выполненных работ и их соответствие требованиям госконтракта. Как подчеркнул Малышев, администрация обеспечивает жёсткий надзор на всех этапах дорожной модернизации от старта ремонта до его финальной приёмки.
Как отметили в пресс-службе, этот дорожный объект стал одним из многих, включённых в муниципальную программу ремонта на 2026 год благодаря пожеланиям населения.