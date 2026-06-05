Глава Раменского округа Малышев проконтролировал завершение дорожных работ

05 июня 2026, 17:52

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проинспектировал завершение ремонта автодорог на улицах Николая Фетисова и Николая Соколова в городе Раменском. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Как отметил Малышев, дорожные работы проводят с учётом обращений местных жителей, предложения которых помогают определить приоритетные участки для обновления транспортной инфраструктуры.

«Протяжённость отремонтированного по просьбам граждан объекта превысила километр. Площадь нового полотна составила около 4500 квадратных метров. На участках устроили качественное асфальтобетонное покрытие, укрепили обочин щебнем. Для повышения безопасности установили искусственные дорожные неровности», – рассказали в администрации.