Благоустройство парков Раменского идёт активно и с сохранением природного баланса

05 июня 2026, 16:38

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского Эдуард Малышев вместе с инициативной группой местных жителей проверил площадку благоустройства лесопарков «Восьмидорожье» и «Зверинец» вблизи улицы Народное Имение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Малышев оценил ход реализации масштабного проекта и отметил, что работы идут активно, а природный баланс сохранён. Модернизация территорий проходит без вмешательства в экосистему. Новые элементы и площадки размещают в уже привычных для горожан местах. В парке избегают вырубки здоровых деревьев – ликвидируют только сухостой.

«Держу ход работ на контроле и буду регулярно посещать площадку, чтобы следить за соблюдением сроков и качества модернизации», – заверил глава Раменского округа.