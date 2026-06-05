Благоустройство парков Раменского идёт активно и с сохранением природного баланса
Глава Раменского Эдуард Малышев вместе с инициативной группой местных жителей проверил площадку благоустройства лесопарков «Восьмидорожье» и «Зверинец» вблизи улицы Народное Имение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Малышев оценил ход реализации масштабного проекта и отметил, что работы идут активно, а природный баланс сохранён. Модернизация территорий проходит без вмешательства в экосистему. Новые элементы и площадки размещают в уже привычных для горожан местах. В парке избегают вырубки здоровых деревьев – ликвидируют только сухостой.
«Держу ход работ на контроле и буду регулярно посещать площадку, чтобы следить за соблюдением сроков и качества модернизации», – заверил глава Раменского округа.
После завершения работ в парке появятся дорожно‑тропиночная сеть протяжённостью более девяти километров; спортивные зоны для баскетбола, футбола и воркаута; уютные зоны семейного досуга, детские площадки и пикниковые зоны; площадка для выгула и занятий с собаками; качели, гамаки, скамьи; новые деревья, кустарники и многое другое.
Жители поблагодарили руководство за реализацию проекта и выдвинули несколько идей по дальнейшему развитию территории. Их внимательно изучат специалисты.