На железнодорожной станции «Есенинская» в Раменском провели рейд по безопасности
На железнодорожной станции «Есенинская» Рязанского направления Московской железной дороги провели профилактический рейд. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
В рейде участвовали представители администрации, РЖД и Центральной ППК.
«За прошедшую неделю здесь произошло два случая с нарушением поведения на железнодорожной инфраструктуре. Итог – травмирование граждан с летальным исходом. Профилактические мероприятия администрация проводит постоянно, причём в обязательном порядке – в школах. Цель – снижение травматизма и смертности жителей на железной дороге», – сказал главный специалист отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского муниципального округа Виталий Кубраков.Он добавил, что в летних оздоровительных лагерях для детей также будут проводить профилактические мероприятия.
«Остановочный пункт «Есенинская» расположен возле дач. Летом здесь и в прилегающих посёлках в несколько раз увеличивается число жителей, значительно растёт пешеходный трафик на переходах через пути. Это единственный остановочный пункт МЦД-3 в границах Раменского, где переходы не оборудованы сигнализацией. Для снижения уровня травматизма на них нанесли яркую разметку», – добавил Кубраков.В ходе рейда выявили нарушения пассажирами правил поведения. Одни были в наушниках, другие не снял капюшоны.
«Всегда перед переходом через железную дорогу нужно убрать всё, что отвлекает внимание. А если идёте с ребёнком, крепко держите его за руку», – посоветовал дорожный мастер участка перегона «Быково – Раменское» Александр Зотов.Во время рейда пассажирам и пешеходам раздали брошюры с основными правилами поведения и предостережениями.