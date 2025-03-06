Глава Раменского округа вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны

Глава Раменского округа Эдуард Малышев вручил жительнице Раменского муниципального округа Пелагее Николаевне Михальченковой юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Каждый раз, глядя на награды ветеранов, понимаешь важность ценности мира и необходимости беречь его. Считаю, мы обязаны хранить память о наших земляках и передавать ее следующим поколениям», — написал Малышев в социальных сетях.
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