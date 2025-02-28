12 жителям Раменского округа присвоили почётные звания

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
В Раменском округе состоялось очередное заседание местного Совета депутатов, в ходе него был рассмотрен ряд важных вопросов, включая присвоение почётных званий заслуженным жителям муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Совет депутатов единогласно проголосовал за присвоение почетного знака учительнице математики Зое Дубининой из поселка Дружба. Звание «Почетный гражданин Раменского муниципального округа» было также решено присвоить полковнику Ивану Старчаку (посмертно) и десяти участникам Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.В ходе заседания также выступил с докладом Директор МКУ «Рамавтодор» Дмитрий Соколов. Он сообщил, что в 2024 году на дорогах округа было ликвидировано 7 тысяч 848 ям общей площадью 11 тыс. кв. м. В текущем году планируется привести в порядок 79 участков дорог и капитально отремонтировать два объекта.
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