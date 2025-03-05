В Раменском музее открылась выставка стеклянной посуды

Выставка «Фантазии штампованного стекла» открылась в Раменском историко-художественном музее, в экспозиции представлена коллекция созданной в ХХ веке стеклянной посуды из частных собраний и фондов музея, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Посетители выставки смогут проследить эволюцию декора и форм стеклянных изделий на протяжении двадцатого века, узнают историю стекольных заводов России и секреты стеклодувов», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 20 июня. Возрастное ограничение — 12+. Адрес Раменского историко-художественного музея: Московская область, город Раменское, улица Воровского, дом №7.
Ранее сообщалось, что в парке «Патриот» 7 марта откроется Объединённая историческая выставка.
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