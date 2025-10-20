Глава Щёлкова Булгаков проверил результаты благоустройства во Фрянове

20 октября 2025, 11:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Результаты масштабных работ по благоустройству, проведённых в текущем году в посёлке Фряново, проверил глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В рамках годового плана комплексное обновление провели в двух больших дворах на улице Победы: у домов №1-№3 и №4-№6. Там уложили новый асфальт, обновили тротуары, обустроили новые парковочные места, установили детскую площадку, лавочки и урны, сделали современное освещение.





«Открытым остался один вопрос — старая берёза рядом с домом №4. Дерево ветхое, расположение сложное. Поставил задачу грамотно ликвидировать берёзу: специалисты аккуратно спилят её, не повредив территорию», — сказал Андрей Булгаков.