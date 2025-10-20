В Щёлкове провели три рейда против незаконной миграции
Видео: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Ещё три рейда по проверке соблюдения иностранцами правил миграционного законодательства России провели в Щёлкове в местах скопления приезжих. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Такие рейды в округе проводят регулярно, участие в них принимают полицейские, представители окружной администрации и народные дружинники.
«За последнее время благодаря рейдам удалось выявить большое количество нарушений со стороны работодателей, которые нанимают мигрантов. У их работников часто нет официального приглашения в Россию и патентов», — рассказал замглавы округа Щёлково по территориальной безопасности Виктор Сёмин.Участники рейдов проверили склады в деревне Богослово, частные дома в деревне Ново, кафе, хостелы и дома на Московской улице в микрорайоне Жегалово и на улице Горького в поселке Загорянский.
В результате рейдов выявили семь нарушителей, их доставили в полицию.