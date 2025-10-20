В Щёлкове провели три рейда против незаконной миграции

20 октября 2025, 11:05

Видео: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Ещё три рейда по проверке соблюдения иностранцами правил миграционного законодательства России провели в Щёлкове в местах скопления приезжих. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Такие рейды в округе проводят регулярно, участие в них принимают полицейские, представители окружной администрации и народные дружинники.





«За последнее время благодаря рейдам удалось выявить большое количество нарушений со стороны работодателей, которые нанимают мигрантов. У их работников часто нет официального приглашения в Россию и патентов», — рассказал замглавы округа Щёлково по территориальной безопасности Виктор Сёмин.