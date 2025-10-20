Школьный стадион в Зарайске стал доступен для всех горожан

20 октября 2025, 11:45

Видео: пресс-служба администрации г.о. Зарайск

В Зарайске на базе средней школы №1 начал работу «Открытый стадион» в рамках одноименного регионального проекта. Это позволяет жителям города бесплатно пользоваться современной спортивной инфраструктурой учебного заведения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Директор школы Елена Беликова заявила, что стадион, где в теплое время года занимаются школьники, теперь открыт и для всех желающих. Для обеспечения безопасности территория стадиона полностью изолирована от школьных корпусов и имеет отдельный вход.



График работы:

будни: с 6:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00;

выходные: с 6:00 до 20:00.



За порядком на объекте круглосуточно следят видеокамеры системы «Безопасный регион». Для тренировок и активного отдыха доступны современные зоны для воркаута, беговые дорожки и сектора для прыжков с мягким покрытием. Проект призван популяризировать спорт среди жителей всех возрастов.

