Глава Щёлкова проехал за рулём по городу для проверки качества ремонта дорог
Асфальтовое покрытие отремонтировали в текущем году на 24-х автодорогах в городском округе Щёлково. Качество проведённых работ проверил глава муниципалитета Андрей Булгаков. Для этого он сел за руль и проехал по обновлённым участкам. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
В результате проверки нареканий к ремонту не возникло.
«Комфортное движение, качественное полотно, достаточно света. По Щёлкову вопросов нет», — сказал Андрей Булгаков.В контрольной поездке также принял участие член Совета депутатов округа Фрязино, ветеран СВО Павел Папулов. Он отметил, что в его муниципалитете есть участки дорог без освещения. Их включат в программу «Светлый город» на будущий год.
Андрей Булгаков отметил, что это важно и для жителей Щёлкова, которые курсируют между своим и соседним округом Фрязино на маршруте «дом — работа — дача».