Глава Щёлкова проехал за рулём по городу для проверки качества ремонта дорог

06 ноября 2025, 12:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Асфальтовое покрытие отремонтировали в текущем году на 24-х автодорогах в городском округе Щёлково. Качество проведённых работ проверил глава муниципалитета Андрей Булгаков. Для этого он сел за руль и проехал по обновлённым участкам. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В результате проверки нареканий к ремонту не возникло.





«Комфортное движение, качественное полотно, достаточно света. По Щёлкову вопросов нет», — сказал Андрей Булгаков.