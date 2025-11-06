Жителей Подмосковья приглашают написать X Большой этнографический диктант

06 ноября 2025, 12:06

Еще три дня вся страна пишет Х Всероссийский этнографический диктант. Он проходит с 1 по 8 ноября и уже объединил почти 40 000 подмосковных участников, отметили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.





В этом году диктант вошёл в программу Международного фестиваля «Народы России и СНГ», который проводят по инициативе Президента России Владимира Путина.





«Это прекрасная возможность для каждого участника оценить уровень своей эрудиции, открыть для себя новые страницы истории и культурного наследия народов России. В Московской области диктант уже написали более 38 000 человек. Приглашаю всех присоединиться к проекту на официальном сайте!» — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

