Жителей Подмосковья приглашают написать X Большой этнографический диктант
Еще три дня вся страна пишет Х Всероссийский этнографический диктант. Он проходит с 1 по 8 ноября и уже объединил почти 40 000 подмосковных участников, отметили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В этом году диктант вошёл в программу Международного фестиваля «Народы России и СНГ», который проводят по инициативе Президента России Владимира Путина.
«Это прекрасная возможность для каждого участника оценить уровень своей эрудиции, открыть для себя новые страницы истории и культурного наследия народов России. В Московской области диктант уже написали более 38 000 человек. Приглашаю всех присоединиться к проекту на официальном сайте!» — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Юбилейный диктант впервые проходит в расширенном формате: к нему могут присоединиться не только жители России, но и соотечественники за рубежом и иностранцы, владеющие русским, английским или испанским языком.
С13 ноября участники смогут проверить свои ответы и узнать больше об истории великой страны.
Часть заданий для диктанта в этом году подготовили наши защитники Отечества — участники специальной военной операции.
Принять участие в диктанте можно онлайн на официальном сайте. Акцию реализует Федеральное агентство по делам национальностей.