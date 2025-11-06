Строительство корпуса школы №16 в Подольске завершат к новому учебному году

06 ноября 2025, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Пристройку к школе №16, рассчитанную на 580 учеников, возводят на Народной улице в Подольске. Завершить работы планируется к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Сейчас на объекте ведётся облицовка фасада керамогранитом, устройство кровли, монтаж инженерных сетей, установка окон и отделка помещений.





«Пристройка представляет из себя комплекс из трёх корпусов переменной этажности — от трёх до четырёх этажей — общей площадью 8,3 тыс. квадратных метров. В первом корпусе разместится библиотека с ИТ-центром, актовый зал и столовая с пищеблоком. Во втором — кабинеты для средней и старей школы, а также вспомогательные и административные помещения, в третьем — учебные мастерские, классы для кулинарных занятий и спортивный зал», — говорится в сообщении.