Глава Серпухова Шимко принял участие в посвященном Дню наставника форуме

14 сентября 2025, 13:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко 13 сентября принял участие в Дне наставника. Форум прошёл в Мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Герои Подмосковья».







Из числа 2400 кандидатов со всей России для участия отобрали жителя округа Александра Шишкина. Он является потомственным военным, который награждён Орденом Мужества и медалью «За отвагу». Серпухович имеет значительный опыт военной службы. После возвращения из зоны СВО Шишкин занял руководящую должность в АО Серпуховский завод «Металлист». Благодаря спокойному характеру, искренности и аналитическому складу мышления, он сможет легко влиться в любую управленческую команду.

​Александр Шишкин (фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов)



На форуме также рассмотрели вопросы наставничества, формирования эффективных пар «наставник-ученик» и организации стажировок в органах местного самоуправления. Особое внимание уделили обсуждению системной работы по поддержке участников спецоперации.





Планируется, что после завершения обучения для Александра Шишкина организуют стажировку, которая поможет ему освоить новые навыки и компетенции, необходимые для работы в сфере управления.