Глава Серпухова Шимко принял участие в посвященном Дню наставника форуме
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко 13 сентября принял участие в Дне наставника. Форум прошёл в Мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Герои Подмосковья».
Из числа 2400 кандидатов со всей России для участия отобрали жителя округа Александра Шишкина. Он является потомственным военным, который награждён Орденом Мужества и медалью «За отвагу». Серпухович имеет значительный опыт военной службы. После возвращения из зоны СВО Шишкин занял руководящую должность в АО Серпуховский завод «Металлист». Благодаря спокойному характеру, искренности и аналитическому складу мышления, он сможет легко влиться в любую управленческую команду.
На форуме также рассмотрели вопросы наставничества, формирования эффективных пар «наставник-ученик» и организации стажировок в органах местного самоуправления. Особое внимание уделили обсуждению системной работы по поддержке участников спецоперации.
Планируется, что после завершения обучения для Александра Шишкина организуют стажировку, которая поможет ему освоить новые навыки и компетенции, необходимые для работы в сфере управления.